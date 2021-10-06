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Antalya'da ekimde deniz keyfi

Hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ayşe Yıldız   | 06.10.2021
Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya

Antalya'da turistler ve vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da plajlarda hareketlilik sürüyor.

Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girdi, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, bazıları da kitap okudu.

Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hafta sonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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