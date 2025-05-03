Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,824.40
BTC/USDT
96,047.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza uygulandı.

Fatih Hepokur  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Antalya'da drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesildi Fotoğraf: Antalya Valiliği

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göynük Mahallesi'nde bir sürücünün drift atması, yanında bulunan bir kişinin de havaya silahla rastgele ateş açması üzerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekiplerce tespit edilen sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesilirken araç trafikten menedildi.

Bu kişilerin aracında ve evlerinde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildiği, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü
Başakşehir'de motosikletlinin adeta ölümden döndüğü kaza anı kamerada
"Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı
Esenyurt'ta tehlikeli araç kullanan servis sürücüleri yakalandı
İkinci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atamaları gerçekleştirildi

Benzer haberler

Antalya'da drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesildi

Antalya'da drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesildi

Ani ölümlerin nedeni ihmal edilen kalp hastalıkları olabilir

Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı

AB veri kurumundan TikTok'a 530 milyon avro ceza

AB veri kurumundan TikTok'a 530 milyon avro ceza
Hastalara "yapay zeka yerine doktorunuza danışın" önerisi

Hastalara "yapay zeka yerine doktorunuza danışın" önerisi
TDK, Türkçe düşünebilen yapay zeka için "büyük dil modeli" üzerinde çalışıyor

TDK, Türkçe düşünebilen yapay zeka için "büyük dil modeli" üzerinde çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet