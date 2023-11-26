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Antalya'da dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya'da fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, bir tekneyi batırdı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Talip Demirci, Tahsin Küçükkaraca  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Antalya'da dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Tahsin Küçükkaraca/AA

Antalya

Bölgede yaşanan hava koşulları, kentteki günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonrası Yat Limanı'ndaki bir tekne battı, birçoğu da zarar gördü.

Ayrıca dalgaların yola taşması sonucu, Akdeniz Bulvarı'nda ulaşım bazı noktalarda tek şeritten sağlandı.

Polis ekipleri, sahil şeridinde yürüyüş yapanlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaş ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, D-400 kara yolu ulaşımında aksamalara neden oldu.

Sürücüler, dev dalgaların yola taşıdığı taşlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Polis ve jandarma ekipleri, trafikteki aksamaları gidermek için çalışma yaptı.

Bu arada, dev dalganın kara yolunda seyreden bir otomobilin üzerine gelmesi araç kamerasınca kaydedildi.

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