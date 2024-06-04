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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Fatih Hepokur, Tahsin Küçükkaraca  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 hektar ormanlık alana zarar verdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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