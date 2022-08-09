Antalya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.
Antalya
Uzunlar Mahallesi Havud mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere, 4 uçak, 3 helikopter ve 11 arazözle müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.