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Ukrayna'nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi gerçekleştirilen denetimin ardından İstanbul Boğazı’ndan Marmara'ya doğru geçiş yapıyor.
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Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Ali Toruntay   | 03.08.2022
Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 13.05'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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