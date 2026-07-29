Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

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Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Kumluca'da iki noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf : Mehmet Çakmak/AA

İlçedeki ikinci yangın ise Sarıkavak Mahallesi Kartal Gölü mevkisinde çıktı. Yangına ekipler kısa sürede havadan ve karadan müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.