Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya ve Isparta çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de beklenen yağışların, yarın ilk saatlerden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerinde 20 santimetre ve üzerinde yoğun kar, öğle saatlerinden itibaren Isparta çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların, çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.