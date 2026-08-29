Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp rüzgarın etkisiyle nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan orman yangınlarına, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Antalya ve Diyarbakır'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp rüzgarın etkisiyle nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan orman yangınlarına, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.

Kaş'ın Gelemiş Mahallesi'nde orman yangını

Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

Fethiye'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Karagedik Mahallesi'nde dün çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Kayıtlarda, ormanlık alanın yangın nedeniyle siyaha büründüğü görülüyor.

Diyarbakır'da ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kırsal Üçbasamak Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 9 personel, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.