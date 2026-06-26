Antalya'nın Aksu ilçesinde ve Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya ve Balıkesir'de orman yangını Antalya'nın Aksu ilçesinde ve Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.