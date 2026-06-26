Süleyman Elcin
26 Haziran 2026•Güncelleme: 26 Haziran 2026
Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.