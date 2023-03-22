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Antalya Serik'te arıcılara şeker desteği verildi

Antalya'nın Serik ilçesindeki arıcılara, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla indirimli şeker desteği verildi.

Servet Tümer  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Antalya Serik'te arıcılara şeker desteği verildi

Antalya

Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen şeker desteğinin teslimi için Gebiz Mahallesi'ndeki Cuma Pazarında düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve Serik Bal Üreticiler Birliği Başkanı Ecir Oğuz Alkan ile arıcılar katıldı.

Birlik Başkanı Alkan, yaptığı konuşmada, 50 kiloluk şeker çuvallarının arıcılara teslim edildiğini vurguladı.

Arıcılara, arıların beslenmesi için devlet destekli sübvanse edilen şeker dağıtımı yaptıklarını anlatan Alkan, "Serik'te 285 aracımız var. Üyelerimize kovan başına 4 kilogram gelecek şekilde şeker dağıtımı yapıyoruz. Serik'te bin 652 çuval şeker dağıtımı yapılıyor. Bu miktar toplamda 82 tona ulaşıyor. Arıcılarımız dağıtılan şekeri bahar ve sonbahar beslemesi olarak kullanacaklar." diye konuştu.

Alkan, geçen sene iklim şartları ve orman yangınları gibi nedenlerden dolayı bal rekoltesinin düşük olduğunu dile getirdi.


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