Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,245.80
BTC/USDT
42,205.00
BIST 100
7,986.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.

Mehmet Çakmak, Ali Karataç  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mehmet Çakmak/AA

Antalya

Kumluca’da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.

Gödene Mahallesi'nde bazı iş yerlerini, ilçenin dış mahallelerindeki bazı bahçeleri ve seraları da su bastığı bildirildi.


Fotoğraf: Ali Karataç/AA

Öte yandan Gavur Deresi'nin yağışlardan dolayı debisi yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava açıldı
Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kars'taki Lavaş Gölü kısmen dondu
Bakan Özhaseki: 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz
Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının ihaleleri yapıldı

Benzer haberler

Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ünlü modeller Antalya'da podyuma çıktı

Dosso Dossi Fashion Show tekstilde yurt dışına açılan kapı oldu

Anestezi uzmanları "düşük akım" uygulamasıyla çevreyi koruyacak

Anestezi uzmanları "düşük akım" uygulamasıyla çevreyi koruyacak

Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
Trafik kazasıyla engelli kaldılar basketbolla zorlukları aştı

Trafik kazasıyla engelli kaldılar basketbolla zorlukları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet