Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.
Antalya
Kumluca’da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.
Gödene Mahallesi'nde bazı iş yerlerini, ilçenin dış mahallelerindeki bazı bahçeleri ve seraları da su bastığı bildirildi.
Fotoğraf: Ali Karataç/AA
Öte yandan Gavur Deresi'nin yağışlardan dolayı debisi yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.