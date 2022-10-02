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Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde yarın kuzey yönlü fırtına beklendiğini duyurdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 02.10.2022
Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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