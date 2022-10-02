Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde yarın kuzey yönlü fırtına beklendiğini duyurdu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.