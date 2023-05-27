Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,824.90
BTC/USDT
26,702.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret ediyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'da yarın, merkez ve batı ilçelerinde yerel çok kuvvetli, doğu kesimlerde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Merve Yıldızalp  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, yarın Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın merkez ve batı ilçelerinde yerel çok kuvvetli, doğu kesimlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, pazartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Bozdağ: İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır
Gazeteci-yazar Engin Ardıç hayatını kaybetti
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı

Benzer haberler

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Saksılarda üretilerek ihracatı da yapılan mavi yemişe talep artıyor

Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Antalya'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor
Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet