Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'da yarın, merkez ve batı ilçelerinde yerel çok kuvvetli, doğu kesimlerde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, yarın Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın merkez ve batı ilçelerinde yerel çok kuvvetli, doğu kesimlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların, pazartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.