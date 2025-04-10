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Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Semih Erdoğdu  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Gece saatlerinde başlayan kar, Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.

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