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Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak nedeniyle araçlar yolda kaldı, ev ve işyerlerini su bastı

Bazı cadde ve sokakların sel sularıyla dolduğu Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı, AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mehmet Tosun   | 12.06.2022
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak nedeniyle araçlar yolda kaldı, ev ve işyerlerini su bastı

Ankara

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.

Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

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