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Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara'daki operasyonda 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Cankut Taşdan  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


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