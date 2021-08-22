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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Hüseyin Yiğiner   | 22.08.2021
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Çubuk-Şabanözü kara yolu Çubuk Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında R.Y. (44) yönetimindeki 55 DA 526 plakalı minibüs ile Ö.G. idaresindeki 06 BRV 577 plakalı otomobil, A.T'nin (22) kullandığı 67 ABF 889 minibüs ve M.Ç. idaresindeki 06 BHF 970 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerden A.T. ve R.Y. ile araçlardaki 8'i çocuk 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü kara yolunda yaklaşık 1 saat trafik durdu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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