Dolar
34.69
Euro
36.68
Altın
2,659.83
ETH/USDT
3,593.10
BTC/USDT
97,277.00
BIST 100
9,613.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul’da “TRT World Forum”da konuşuyor
logo
Gündem

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Yusuf Soykan Bal  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç olması halinde 30 Kasım Cumartesi saat 01.00'den itibaren Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların, GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, trafiğe kapalı olacak.

Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı trafiğe kapatılacak.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı ve İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamında da çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Ayrıca yarın, açılış saatinden etkinlik sona erene kadar, AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı da hizmet vermeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Arabuluculuk için yapılan 4 milyon 226 bin başvuru anlaşmayla sonuçlandı
Yozgat'ta ağaçlarda ve banklarda buz sarkıtları oluştu
"Yenidoğan çetesi" sanıklarının mal varlıklarına tedbir konuldu
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın sosyal medya kullanımına dair bir düzenleme hayata geçirmeyi amaçlıyoruz
Yeni asgari ücretin tespiti için ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak

Benzer haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bingöl ve Şırnak'ta 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Ani'de tarihi rotalara ulaşım yeni yürüyüş yollarıyla daha rahat olacak

İstanbul'da ilk ara tatilin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da ilk ara tatilin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet