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Ankara'da uluslararası deprem tatbikatı yapılacak

BM Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu "INSARAG"ın Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı (ERE SIMEX), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilecek.

Orhan Onur Gemici   | 08.10.2022
Ankara'da uluslararası deprem tatbikatı yapılacak

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim'de AFAD'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodrigez ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açılış konuşmalarıyla başlayacak tatbikat programı, 14 Ekim'de sona erecek. Program kapsamında, AEME bölge toplantısı da gerçekleştirilecek.

Tatbikat, Kalecik ilçesinin kuzeyinde 8 Ekim'de saat 09.00'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerinden "Seviye 4" olarak yapılacak.

Tatbikat süresince tüm ulusal düzey Türkiye Afet Müdahale Planı Afet Grubu temsilcileri, AFAD Afet Yönetim Merkezinde görev yapacak.

Senaryoya göre, deprem sonrası Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum illeri etkilenecek, uluslararası arama kurtarma ekip desteği istenecek ve uluslararası ekipler Ankara'da görev alacak.

Tatbikat için 57 davet mektubu gönderildi

AEME SIMEX Tatbikatı için 19 ülkeden 87 katılımcı, AEME bölge toplantısı için 26 ülkeden 66 katılımcı başvuruda bulundu.

INSARAG Sekreterliğinin Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi üye ülkelerine yaptığı davetten ayrı olarak AFAD'dan bugüne kadar 45 bölge ülkesi, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemcileri, INSARAG Amerikalar ve Asya-Pasifik Bölge Başkanları/Başkan Yardımcıları ile Lübnan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 57 davet mektubu gönderildi.

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