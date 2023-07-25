Dolar
26.95
Euro
29.78
Altın
1,960.20
ETH/USDT
1,853.80
BTC/USDT
29,115.00
BIST 100
6,677.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ahmet Sertan Usul  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan teknik analiz çalışmaları ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları sonucu PKK/KCK mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği, terör örgütünce gerçekleştirilen çukur eylemlerine lojistik destek sağladığı, örgütün kırsal alanına eleman temin ettiği, yaralı örgüt mensuplarının tedavisi için yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan Ç.D. ile çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün PYD/YPG uzantısı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu Y.Ö. yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde yapılacak sorgularının ardından şüpheliler, para hareketleri ve HTS telefon trafik bilgilerini içeren analizler ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye, savunma sanayi alanında artık takip eden değil takip edilen bir ülkedir"
Arnavutköy sakinleri kokan şebeke suyu için İBB'den çözüm bekliyor
Hatay'da orman yangını çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var
Antalya'da orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilenler yaşadıkları korkuyu anlattı

Benzer haberler

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Van'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'ya geldi

Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon yapıldı

Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon yapıldı
Tunceli'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
"Ekolojik Köy" doğal ürünleriyle festival ziyaretçilerine kapılarını açtı

"Ekolojik Köy" doğal ürünleriyle festival ziyaretçilerine kapılarını açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet