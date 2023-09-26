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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Muhammed Nuri Erdoğan, Cankut Taşdan  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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