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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 09.11.2022
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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