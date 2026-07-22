Ankara'da sivil helikopter düştü

Alınan bilgiye göre, bir eğitim helikopteri, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.

Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.02'de, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."