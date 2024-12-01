Ankara'da sis etkili oldu
Başkentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Ankara
Hava sıcaklığının 2 ila 3 derece ölçüldüğü kentin bazı kesimlerine sabaha karşı sis çöktü.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, trafikteki sürücüler kontrollü ilerledi.
Sisli havada Eymir Gölü'nde sabah yürüyüşü ve kano yapanlar da dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.