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Ankara'da sıcak hava başkentlileri bunalttı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, başkentlileri bunalttı.

Neriman Senanur Torun, Buğrahan Ayhan  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Ankara'da sıcak hava başkentlileri bunalttı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Ankara'da da etkisini gösteriyor.

Uzmanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı nedeniyle, Ankara'nın en işlek caddesi olan ve kalabalığıyla bilinen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda sakinlik gözlendi, Güvenpark'taki oturma alanları boş kaldı.

Dışarı çıkmak durumunda kalan Ankaralıların, güneşten korunmak için şapka ve şemsiyeleriyle dolaştıkları, bol su tükettikleri, sıcaktan bunalanların klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ettikleri de görüldü.

Güvenpark'ta kuşların su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan İsmail Bilim, AA muhabirine, sıcak havaların hem psikolojik olarak hem de fiziksel açıdan kendisini etkilediğini söyledi.

Dershaneye gitmek için dışarı çıkmak zorunda kalan Busenur Kaya ise sıcak havanın çekilmez olduğunu belirterek, "Şehir içinde genelde havuza gitmeyi tercih ediyoruz. Gün içerisinde öğleden sonra ve akşam vakitlerinde dışarı çıkıyoruz. Rüzgar bile sıcak esiyor bugün. Kızılay normalde kalabalık olur fakat bugün kimse çıkmamış." diye konuştu.

Kardeşiyle işlerini halletmek üzere Kızılay'a geldiğini belirten Nejla Çiftçi, zorunluluktan dışarı çıktıklarını, bunaltıcı hava ile mücadele etmenin kolay olmadığını söyledi.

Esnaf sıcaktan bunaldı

Termometrelerin yer yer 40 dereceyi gösterdiği Ankara'da, sanayi bölgelerinde ve restoranlarda çalışanlar da mesailerini zor şartlar altında sürdürdü.

Döner ustası Selim Koçaker, "Sıcaklıkların zorlukları var ama mecbur işimizi yapmak durumundayız. Bu senenin en sıcak günü, çalışmamızı zorlaştırıyor. Dükkanın içindeki sıcaklık şu an 50 derece vardır." dedi.

Sanayi bölgelerinde çalışan kaynakçılar da sıcağın altında çalışırken zor anlar yaşadı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynak ustası Haşim Kaya, "Kaynak işleminin vermiş olduğu ısıyla iki kat daha fazla sıcaklık hissediyoruz. Özellikle bugün yüksek sıcaklıklardan dolayı bunaldık. Günde 8 saat çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok ekmek parası sonuçta." diye konuştu.

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