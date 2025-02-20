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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içki sebebiyle 63 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Cemil Murat Budak  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Ankara

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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