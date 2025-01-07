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Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Enes Yıldırım  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı Fotoğraf: Enes Yıldırım/AA

Ankara

Yenimahalle'de okuldan çıkan Hayrettin G. (13) boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından yaralı çocuk, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayrettin G, buradaki ilk müdahalesinin ardından kent merkezine sevk edildi.

Görgü tanıkları, köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu düşündüklerini ancak sesler üzerine çocuğa saldırdıklarını fark edip duruma müdahale ettiklerini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.

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