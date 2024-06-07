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Gündem

Ankara'da sağanak etkili oluyor

Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda bu birikintileri oluştu.

Buğrahan Ayhan  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Ankara'da sağanak etkili oluyor

Ankara

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafikte yer yer aksamalar meydana geldi. Dışarıda hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara geçerek sağanağın durmasını bekledi.

Özellikle Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı'nda etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde etkisini gösteren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini, bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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