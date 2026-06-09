Ankara'da sağanak etkili oldu

[1/12] Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda sağanak etkili oldu.
[2/12] Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı.
[3/12] Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı.
[4/12] Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı.
[5/12] Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı.
[6/12] Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu.
[7/12] Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu.
[8/12] Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı.
[9/12] Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda sağanak etkili oldu.
[10/12] Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda sağanak etkili oldu.
[11/12] Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda sağanak etkili oldu.
[12/12] Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda sağanak etkili oldu.