Ankara'da rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Ankara
Ayrancı Mahallesi Tirebolu Sokak'ta, akşam şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Otomobilde hasar meydana geldi.
Yola ve otomobilin üzerine düşen ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.