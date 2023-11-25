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Ankara'da rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Yusuf Soykan Bal  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Ankara'da rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal/AA

Ankara

Ayrancı Mahallesi Tirebolu Sokak'ta, akşam şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Otomobilde hasar meydana geldi.

Yola ve otomobilin üzerine düşen ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

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