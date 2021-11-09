Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik 'sosyal medya' operasyonu
Başkentte sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 5 zanlından 3'ü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, sosyal medya mecralarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.