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Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Ömer Olcay   | 10.06.2022
Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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