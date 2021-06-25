Euro
10.48
Dolar
8.78
BIST 100
1,391.86
Altın
1,778.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü törenle anıldı

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığının ev sahipliğinde, TSK ve Altındağ Belediyesi’nin destekleriyle, Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümünü anma töreni Kore Parkı'nda gerçekleştirildi.

Gökhan Varan   | 25.06.2021
Ankara'da Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü törenle anıldı

Ankara

Altındağ ilçesinde bulunan Kore Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mithat Işık, Koreliler Derneği ve Türkiye’yi temsil eden dernekler, Kore Savaşı’na katılan ülkelerin Büyükelçileri, Savunma Ataşeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmaları ve çelenk koyma merasimi yapılan törende, vefat eden Kore Gazisi Emekli Yarbay Vahit Özkılavuz’un kızı Candan Özcan’a "Kore Barış Madalyası" takdim edildi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği tarafından, 20 Kore Gazisinin torununa verilen eğitim yardımı projesini temsilen, Ankara Üniversitesi öğrencisi Elif Öykü Yücel’e, Büyükelçi Won Ik Lee tarafından burs belgesi verildi.

Öte yandan, Kore Kültür Merkezi tarafından Askerden Arındırılmış Bölgeyi temsil eden 3 boyutlu eserin açılışı gerçekleştirildi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, “Kore Savaşı’nda zor durumda olan bizlere yardım eden Türk Askeri’ne her zaman minnettarım ve şu an Kore’nin gelişmiş ve başarılı bir ülke olmasının temelinde sizin yardımlarınızın büyük etkisi olduğunun farkındayım.” diye konuştu.

Son olarak törende toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ankara'da Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü törenle anıldı

Ankara'da Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümü törenle anıldı

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinden Kore Savaşı'na katılan gazi ve şehitlerin ailelerine 'Barış Madalyası'