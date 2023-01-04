Dolar
18.74
Euro
19.90
Altın
1,858.52
ETH/USDT
1,249.80
BTC/USDT
16,833.00
BIST 100
5,593.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 10 Ocak'tan itibaren Ankara'da 200 gram ekmeğin 5 liraya satılacağını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 04.01.2023
Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak

Ankara

Balcı, Federasyonun Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekmeğin azami kilogram fiyatının 25 lira olduğunu geçen aylarda söylediklerini hatırlatan Balcı, şubatta da bunun artmayacağını belirtti. Balcı, "Kasım ayında çeşitli illerde uygulanan 200 gram ekmek fiyatı, gecikmeli olarak 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da 5 lira olarak uygulanıyor, 10 Ocak'ta da Ankara'da 5 lira olacak." dedi.

Balcı, resmi tariflerin dışında ekmek satılmasının kesinlikle yasal olmadığının altını çizerek, "Gerçek olan bizim yaptığımız açıklamalardır. Önceki açıklamamızda 200 gram ekmeği baz aldığımızda 5 lira üzerinde olmayacağını nasıl ifade ettiysek ocak ayına geldiğimizde bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Son zamanlarda bazı yayın organlarında fırıncı esnafının fırsatçı olarak gösterilmesini son derece yanlış buluyoruz, bunu hak etmiyoruz." diye konuştu.

Asgari ücretle 2002'de 736 ekmek, şu an ise 1700 ekmek alınabildiğini söyleyen Balcı, TMO'nun fırıncılara uygun fiyatla un vermesinin piyasayı iyi yönde etkilediğini ancak unun ekmek üretiminde yüzde 30'luk bir maliyeti kapsadığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez
Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeleri geliştirebiliriz
Polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6. yılında anılıyor

Benzer haberler

Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak

Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak

Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri günde 10 bin ekmek üretiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet