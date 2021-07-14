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Ankara'da DEAŞ ve PKK'ya yönelik 2 ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Ankara kent merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 14.07.2021
Ankara'da DEAŞ ve PKK'ya yönelik 2 ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz birimince yabancı uyruklu 15 şüphelinin çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine il merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Bu şüpheliler hakkında "Yabancı Terörist Savaşçı" olarak işlem yapılacağı öğrenildi.

Ankara TEM ekiplerinin Polatlı'da terör örgütü PKK ile irtibatlı olduklarını belirlediği yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Her iki operasyonda da firarilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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