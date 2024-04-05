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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 756 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 756 kişinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 756 kişi yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Mart - 4 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 216 ve ifadeye yönelik aranan 496 kişi yakalandı.

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