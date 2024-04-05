Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 756 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 756 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Mart - 4 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 216 ve ifadeye yönelik aranan 496 kişi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.