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Ankara'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binada çıkan ve bitişiğindeki dükkanlara da sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Ankara'da bir binada çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Siteler'de bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın bitişiğinde bulunan seramik ve banyo malzemeleri satılan iki mağazaya da sıçradı.

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Yoğun dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binada hasar oluştu, mağazalar ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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