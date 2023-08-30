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Ankara'da belediye otobüsünün çarptığı iki çocuk yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı bisikletteki iki çocuk yaralandı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Hüseyin Yiğiner  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Ankara'da belediye otobüsünün çarptığı iki çocuk yaralandı

Ankara

B.G. yönetimindeki 06 DZ 2480 plakalı belediye otobüsü, Yavuz Selim Mahallesi PTT Caddesi'nde Bahar N. (9) ve Ecrin B'nin (11) bulunduğu bisiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Otobüs şoförü B.G. gözaltına alındı.

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