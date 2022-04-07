Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik seferlere başlıyor
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020'de seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı, bugünden itibaren haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıldır seferlerini durdurduğu Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının, bugün hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart 2020'de seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Şentepe'de oturanların kent merkezine ulaşımında kullandığı Batıkent-Kızılay metrosu arasında ring görevi de gören teleferik hattı, haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Kent merkezine ve en yakın metro durağına 21.00-01.30 saatleri arasında ise ulaşım, 271-2 otobüs hattı ve metro ringleri aracılığıyla sağlanacak.
"Toplam maliyeti 26 milyon 699 bin 592 lira"
Açıklamada, Fransız uzmanın hazırladığı rapor dikkate alınarak, EGO Genel Müdürlüğü tarafından teleferikte ağır bakım-onarım çalışması yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İşletmede 20 teleferik direğinin ağır bakım onarımı, 105 kabin klemens sisteminin yenilenmesi, istasyon içerisinde 575 senkron lastiğin değişimi, 6 dönüş çarkında ağır bakım onarım çalışması, özel üretim sinyalizasyon kablosunun değişim çalışmaları yapıldı. Uzmanlarca yapılan manyetik test sonucunda, birinci etapta birçok noktada onarılamaz hasarların bulunması nedeniyle bu etapta 3 bin 70 metre taşıma-çekme halatı yenilenerek montajı yapıldı, ikinci etapta ise 3 bin 960 metre uzunluğundaki halat, örüm noktalarında onarıldı."
Açıklamada, teleferik hattının bakım ve onarım çalışmalarının toplam maliyetinin 26 milyon 699 bin 592 lira olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.