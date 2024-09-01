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Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazanan Para Tekvando Milli Takımı için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenleniyor. Ankara'da sağanak etkili oluyor.
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Ankara yağışa teslim oldu

Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Oğuzhan Sarı, Ayşe Şensoy Boztepe  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Ankara yağışa teslim oldu

Ankara

Ankara'da kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı civarındaki yollarda su birikintileri oluştu.

Trafik yer yer aksarken, sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Şaşmaz Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar yolda kaldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun bir yönü kısmen trafiğe kapandı. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanarak ilerlemeye çalıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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