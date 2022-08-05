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Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu.

Fırat Taşdemir   | 05.08.2022
Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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