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Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu düzenlendi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 zanlıdan 11'i yakalandı.

Cankut Taşdan, Serdar Açıl   | 12.10.2021
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu düzenlendi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan sözde üst düzey örgüt mensubunun ifadesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri veya çatışma bölgelerine gönderilmek üzere örgüte eleman ve malzeme temin ettiklerini beyan ettiği14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 dürbün ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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