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Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 75 şüphelinin yakalanması için "süpürme" operasyonu düzenlendi.

Hamdi Çelikbaş   | 14.06.2022
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde "süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 75 şüphelinin yakalanması için 8 ilde belirlenen 76 adrese baskın düzenlendi.

Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı.

Belirlenen adreslerdeki şüpheliler gözaltına alınırken, K9 köpekleriyle evlerde arama yapıldı.

Narkotik ekiplerinin operasyona yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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