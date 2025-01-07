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Ankara İtfaiyesi, 2024'te 34 bin 985 olaya müdahale etti

Ankara İtfaiyesi, 2024'te yangın, trafik kazası, su baskını ve hayvan kurtarmanın yer aldığı 34 bin 985 olaya müdahale etti.

Yusuf Soykan Bal  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Ankara İtfaiyesi, 2024'te 34 bin 985 olaya müdahale etti

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, 2024 yılı raporunu yayımladı.

Buna göre Ankara İtfaiyesi, 13 bin 676 yangın, 13 bin 311 kurtarma olayı, 1683 trafik kazası, 4 bin 567 sel ve su baskını ile 1748 tehlike arz eden, tedbir amacıyla gidilen vakalar olmak üzere toplam 34 bin 985 olaya müdahalede bulundu.

Yangınların çıkış sebebi sigara, kibrit ve çakmak

Ankara İtfaiyesi Yangın Araştırma ve İstatistik Biriminin hazırladığı rapora göre, yangınların çıkış nedenleri arasında ilk sırayı açık ateş kaynağı olan sigara, kibrit ve çakmak aldı.

Ankara'da 13 bin 676 yangına müdahale edilirken, 1792 konut, 584 iş yeri, 1358 araç, 234 baca, 268 trafo ve 101 kulübe yangınlarda zarar gördü. Ekipler, ayrıca 8 bin 69 ekili alan, anız, çöp ve lastik yangınına müdahalede bulundu.

Şiddetli sağanağın yol açtığı 4 bin 567 sel ve su taşkınına müdahale eden Ankara İtfaiyesi ekipleri, yangın çıkan binalarda ve sel felaketlerinde mahsur kalan, ağaçtan inemeyen, çeşitli yerlere sıkışan köpek ve kedileri de kurtardı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, 2024'te 7 bin 653 hayvanı zor durumdan kurtararak sahiplerine ya da veterinerlere teslim etti.

Ankara İtfaiyesi ekipleri, merkez ve ilçelerde meydana gelen 1683 trafik kazasında kurtarma çalışmalarına destek oldu.

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