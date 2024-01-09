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Gündem

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Başkentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ankara'da halen yer yer devam eden yağışlar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kuvvetli olacak.

Yağışlar 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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