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Ankara Güvenpark'ta göçük meydana geldi

Başkentin simge parklarından Kızılay Güvenpark'ta meydana gelen göçükte yaklaşık 10 metre genişliğinde çukur oluştu.

Muhammed Nuri Erdoğan, Cankut Taşdan   | 07.09.2021
Ankara Güvenpark'ta göçük meydana geldi

Ankara

Güvenpark içinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Park içindeki yürüyüş alanında yaşanan göçük sonucu yaklaşık 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Göçükte ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçüğün meydana geldiği alan şeritlerle kapatıldı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Göçüğün nedeninin tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Güvenpark'ta oluşan çukura ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapımı devam eden AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay istasyonunda, merdiven tünelinin kazısı sırasında zeminde boşalma meydana gelmiştir. Park içinde yüzeyde yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluşmuştur. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadan tedbirler hızlıca alınmıştır. Çevre emniyet tedbirleri de alınarak, zemin boşalmasından kaynaklı oluşan boşluğun betonla doldurulma faaliyetine başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başkentin simge parklarından Kızılay Güvenpark'ta öğle saatlerinde park içindeki yürüyüş alanında çukur oluşmuştu. Söz konusu alan şeritlerle kapatılırken nedeninin tespiti amacıyla çalışma başlatılmıştı.

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