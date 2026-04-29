Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Budapeşte'ye direkt uçuşlar başladı

Ankara-Budapeşte arasında direkt uçuşların başlaması vesilesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Ankara Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Cem Afşin Akbay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut, TAV Esenboğa Genel Müdür Yardımcısı Alp Karayalçın ve davetliler katıldı.

Budapeşte'den havalanan Wizz Air hava yolu şirketine ait uçak, 16.55'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen yolcuları, Büyükelçi Matis ve ilgili yetkililer karşıladı.

Yetkililer tarafından, Wizz Air pilot ve kabin görevlilerine çiçek takdim edildi.

Törenin sonunda pasta kesimi yapıldı.

Büyükelçi Matis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını, bugünün önemli bir tarih olduğunu ve bugün Budapeşte'den Ankara'ya ilk uçuşun gerçekleştiğini belirterek, bunun kendilerini mutlu eden bir haber olduğunu söyledi.

Macar turistler için Ankara ve Kapadokya bölgesinin artık daha kolay ulaşılabilir olduğunu dile getiren Matis, bu doğrudan uçuşların, iki ülke arasında iş yapan iş insanları ve yatırımcılar için de "oyun değiştirici uçuşlar" olacağını ifade etti.

Matis, Ankara-Budapeşte arasında haftada direkt 3 uçuş olacağını ancak ihtiyaç halinde bu sayının artırılabileceğini kaydetti.