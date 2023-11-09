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Anıtkabir'in özel askerleri: Saygı nöbetçileri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygının sembolü olan Anıtkabir'deki "saygı nöbetçileri" özel olarak seçiliyor.

Sarp Özer  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Anıtkabir'in özel askerleri: Saygı nöbetçileri Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Yoğun eğitimden geçen, en kısa boylusu 1,80 metre olan askerlerin özellikle nöbet değişimi ziyaretçilerce beğeniyle izleniyor.

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle saygı nöbeti tutuluyor.

Anıtkabir'deki bazı törenlerde ise törenin özelliğine göre saygı nöbetçisi sayısı 50'ye kadar çıkıyor.

Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

İki haftalık eğitim süreci

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından askerlerin oluşturduğu saygı nöbetçileri, Anıtkabir bünyesindeki Muhafız ve Merasim Bölüğüne bağlı görev yapıyor.

Özel olarak seçilen askerlerin boylarının en az 1,80 metre olması gerekiyor.

Yükümlü askerlerden oluşan saygı nöbetçileri yanaşık düzen ve canlılık gibi eğitimlerden geçiriliyor. İki haftalık eğitimlerden başarılı olanlar saygı nöbeti tutmaya hak kazanıyor.

Saygı nöbetine çıkacak askerlerin hazırlık süreci de özenle gerçekleştiriliyor.

Kıyafetlerini giyen askerler tüfeklerini almalarının ardından son kontroller için komutanlarının karşısına çıkıyor.

Kıyafetleri tek tek kontrol edilen askerler daha sonra önce Aslanlı Yol'a, buradan tören yürüyüşüyle görev yerlerine doğru ilerliyor.

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