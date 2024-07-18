Dolar
33.10
Euro
36.27
Altın
2,458.22
ETH/USDT
3,410.70
BTC/USDT
64,399.00
BIST 100
11,134.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi.

İsa Toprak  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
Türkiye ve Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında niyet beyanı imzalandı
Bakan Fidan: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor
Tunceli'de aşırı rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi

BDDK'den teşkilat yönetmeliğinde değişiklik

Çay bahçelerinin onda biri gençleştirme budamasına tabi tutulacak

BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu

5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet