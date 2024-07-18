Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.